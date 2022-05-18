Банк расторгнул депозит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:10
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:37
С момента смерти вкладчика договор вклада прекращает действие. С этого момента проценты по вкладу не начисляются. Наследники по законодательству Украины могут забрать вклад не раньше чем после вступления в права наследства, т.е. не раньше чем через 6 месяцев. До этого момента деньги остаются в банке
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:32
ну я имел ввиду по быдло-картам )
Додано: Нед 15 тра, 2022 23:39
Зайдите в приложение Приват 24.
Откройте
Пополняйте на кассе без комиссии.
Переводите на личную карту Приватбанка без комиссии.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:00
Спасибо за совет и подсказку.Но здесь даже дело не в комиссии 0.2%,а в долбо...зме банка,отключившего терминалы в самом отделении и собирающего очереди в кассу по 40 человек под дверьми заведения,а касс работает-угадайте...правильно,аж одна! Внутрь ведь всех не пускают.А потом,ой...поубивало людей в очереди,то там,то там...Не достаточно случаев с начала войны??Города то прифронтовые,обстрелы после сдачи Попасной,боев под Лиманом-Ямполем-Долиной,прилеты участились по соседним и главным населенным пунктам области и не ракет,о которых сирена воет заранее,а ствольной артиллерии.Можно стоять и хе-рак-152мм тебе на голову или рядом,в любой момент,это секунды.Просто конченые идиоты недоделанные...Кроме раздражения и злобы,никаких эмоций не вызывают.
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:19
Re: ПриватБанк
osafly, Вы сильно много хотите от банка в данных регионах. Кроме ПриватБанка есть же и другие банки, они ж работают скорее также.
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:00
Re: ПриватБанк
Банк вирішив трохи заробити...та ще й заднім числом...
"з 1 травня 2022 року змінилися умови преміального обслуговування для вкладників.
Що змінилося?
Тепер безкоштовне premium-обслуговування надається тільки за наявності витрат преміальною карткою від 25 тис. грн на місяць.
У разі відсутності потрібної суми витрат щомісячна комісія за обслуговування вашого пакета Premium становитиме 200 грн на місяць.
Списання щомісячної комісії за новими умовами відбудеться у травні. "
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:22
Ну
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