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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:46
А в приложении Приват24 нет корзины? Только в веб версии?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:16
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