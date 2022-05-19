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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:46
Re: ПриватБанк
А в приложении Приват24 нет корзины? Только в веб версии?
Додано: Сер 18 тра, 2022 21:14
А что, приват отменил оплату коммуналки без комиссии для получателей социальных выплат?
На каждом платеже рисует комиссию. Раньше было без
Додано: Сер 18 тра, 2022 22:20
Re: ПриватБанк
Приват, заблочил (вроде еще с марта) все компании, у кого в соучредителях есть росияне, т.е. тупо удалил компании из бизнес приложения и заблокировал счета (налоги, з/п - досвидания...)
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