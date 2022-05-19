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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 13:46
А в приложении Приват24 нет корзины? Только в веб версии?
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Ferlakur
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Додано: Сер 18 тра, 2022 15:16
Charter
А было?
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Vorlon
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:14
А что, приват отменил оплату коммуналки без комиссии для получателей социальных выплат?
На каждом платеже рисует комиссию. Раньше было без
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gh78
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Додано: Сер 18 тра, 2022 22:20
Приват, заблочил (вроде еще с марта) все компании, у кого в соучредителях есть росияне, т.е. тупо удалил компании из бизнес приложения и заблокировал счета (налоги, з/п - досвидания...)
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ol_zy
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:26
С 1 июня возобновляется списание платежей по оплатам частями
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ramzes4
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58
Vorlon - а было бесплатно. Если есть в банке денежка ...
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Charter
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Додано: Чет 19 тра, 2022 13:08
Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?
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Charter
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Додано: Чет 19 тра, 2022 13:18
Charter написав:
Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?
0,5% (min 5 грн)
для некоторых банков есть бесплатные переводы в разделе "Платежи"
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Bosstone
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