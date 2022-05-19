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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:46

Re: ПриватБанк

А в приложении Приват24 нет корзины? Только в веб версии?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:16

Charter
А было?
Vorlon
 
Повідомлень: 10154
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 21:14

А что, приват отменил оплату коммуналки без комиссии для получателей социальных выплат?
На каждом платеже рисует комиссию. Раньше было без
gh78
 
Повідомлень: 170
З нами з: 25.04.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:20

Re: ПриватБанк

Приват, заблочил (вроде еще с марта) все компании, у кого в соучредителях есть росияне, т.е. тупо удалил компании из бизнес приложения и заблокировал счета (налоги, з/п - досвидания...)
ol_zy
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Повідомлень: 7330
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Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:26

С 1 июня возобновляется списание платежей по оплатам частями :(
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:58

Vorlon - а было бесплатно. Если есть в банке денежка ...
Charter
 
Повідомлень: 99
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:08

Re: ПриватБанк

Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?
Charter
 
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Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:18

  Charter написав:Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?

0,5% (min 5 грн)
для некоторых банков есть бесплатные переводы в разделе "Платежи"
Bosstone
 
Повідомлень: 2086
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:35

Re: ПриватБанк

И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:43

Re: ПриватБанк

Charter написав:И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Если ответ выше не устраивает, то на депозит мин один месяц.
lel
 
Повідомлень: 3190
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