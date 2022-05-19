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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:10

  lel написав:
Charter написав:И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Если ответ выше не устраивает, то на депозит мин один месяц.

І що це дасть? Гроші і так на кдв. Через термінал можна на деякі банки переправити без комісу.
Ой+
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