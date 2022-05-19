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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:10
lel написав:
Charter написав:И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Если ответ выше не устраивает, то на депозит мин один месяц.
І що це дасть? Гроші і так на кдв. Через термінал можна на деякі банки переправити без комісу.
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