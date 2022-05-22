І що це дасть? Гроші і так на кдв. Через термінал можна на деякі банки переправити без комісу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:10
Додано: Нед 22 тра, 2022 06:29
Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?
Додано: Нед 22 тра, 2022 08:24
Додано: Нед 22 тра, 2022 08:38
Ага з приват 24.
Ліміт на надсилання 25 переказів за кордон вичерпано.
Я переказом з картки привата на картку революта 2500 вбиваю + 50 грн комісія. І скасовано
На самом деле я только 3 раза попробував, и то платеж скасовано.
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