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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:10
lel написав:
Charter написав:И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Если ответ выше не устраивает, то на депозит мин один месяц.
І що це дасть? Гроші і так на кдв. Через термінал можна на деякі банки переправити без комісу.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:29
Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?
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super_mohito
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:24
super_mohito написав:
Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?
Шо значить не проходе? Ви з Приват24 відправляєте? Яке повідомлення видає Приват? Причини можуть бути різні.
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Ferlakur
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:38
Ага з приват 24.
Ліміт на надсилання 25 переказів за кордон вичерпано.
Я переказом з картки привата на картку революта 2500 вбиваю + 50 грн комісія. І скасовано
На самом деле я только 3 раза попробував, и то платеж скасовано.
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super_mohito
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:26
Втихаря, без объявления, подняли тариф на переводы на заграничные карты Visa с 1 до 2% (min 50 грн), уравняли с Мастеркардом. .
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Ferlakur
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30
Ferlakur написав:
Втихаря, без объявления, подняли тариф на переводы на заграничные карты Visa с 1 до 2% (min 50 грн), уравняли с Мастеркардом. .
Это в пятницу случилось. Причем в первой половине дня еще был 1%, а вечером уже 2%.
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