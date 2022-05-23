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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384>

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:10

  lel написав:
Charter написав:И нет никакой возможности вывести с банка безнал без потерь?
Если ответ выше не устраивает, то на депозит мин один месяц.

І що це дасть? Гроші і так на кдв. Через термінал можна на деякі банки переправити без комісу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 06:29

Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:24

  super_mohito написав:Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?

Шо значить не проходе? Ви з Приват24 відправляєте? Яке повідомлення видає Приват? Причини можуть бути різні.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:38

Ага з приват 24.

Ліміт на надсилання 25 переказів за кордон вичерпано.

Я переказом з картки привата на картку революта 2500 вбиваю + 50 грн комісія. І скасовано

На самом деле я только 3 раза попробував, и то платеж скасовано.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:26

Re: ПриватБанк

Втихаря, без объявления, подняли тариф на переводы на заграничные карты Visa с 1 до 2% (min 50 грн), уравняли с Мастеркардом. .
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:30

  Ferlakur написав:Втихаря, без объявления, подняли тариф на переводы на заграничные карты Visa с 1 до 2% (min 50 грн), уравняли с Мастеркардом. .

Это в пятницу случилось. Причем в первой половине дня еще был 1%, а вечером уже 2%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:50

  Ferlakur написав:Втихаря, без объявления, подняли тариф на переводы на заграничные карты Visa с 1 до 2% (min 50 грн), уравняли с Мастеркардом. .

З валютних карт приват випускає чужими тягнуяками?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:14

  super_mohito написав:Доброго ранку.
Підкажіть як з приват гривневої на револют перекинуть кошти.
Переказ не проходе. Є різниця чи виза чи маестро?


хрю-хрю

примат выпилил все свинобины револютов, зенов, вайзов и прочих еврогорохов, открываемые свинобеженцами ) ... идет тока на карты полноценных инобанков банков с лимитом 30 к в мес. на учетку.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 23 тра, 2022 21:01, всього редагувалось 3 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:35

Re: ПриватБанк

Коллеги, если правильно помню, то приват обещал обнулить все баллы "Більше" до июня.
Или что-то путаю?
Востаннє редагувалось mikos в Пон 23 тра, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:36

  mikos написав:Коллеги, если не правильно помню, то приват обещал обнулить все баллы "Більше" до июня.
Или что-то путаю?


бильше или бонус+ ?
IMPRINTER
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  #<1 ... 81828384>
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