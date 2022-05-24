ПриватБанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 20:37
IMPRINTER Именно Бильше.
mikos
Повідомлень: 189
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 тра, 2022 07:55
IMPRINTER написав:
хрю-хрю
примат выпилил все свинобины револютов, зенов, вайзов и прочих еврогорохов, открываемые свинобеженцами ) ... идет тока на карты полноценных инобанков банков с лимитом 30 к в мес. на учетку.
Вчера в районе 16:00 еще все проходило на Револют со свистом. Да, лимит в 30к поставили, это так. Смысл им выпиливать, если они на ровном месте свои 2% стригут, особо не напрягаясь.
Искатель
Повідомлень: 5426
З нами з: 22.02.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 4626 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:28
mikos Cрібні, скоріш за все залишать, а от золоті пропадуть з 9 червня: АО КБ «ПРИВАТБАНК» зупиняє нарахування нових золотих та срібних балів у програмі Mastercard Більше від 11.05.2022. Усі бали, що були нараховані клієнтам раніше, залишаються доступними для використання в банківському каталозі програми до 09.06.2022.
unknownurl
Повідомлень: 733
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 225 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:31
Кстати насчет революта. Есть неплохой бот для оперативного отслеживания его курса евро
https://t.me/cryptoryl_bot
Ferlakur
Повідомлень: 4215
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:48
Ferlakur Денег хочет.
lubarec
Повідомлень: 434
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:55
lubarec написав: Ferlakur
Денег хочет.
Немношк.
Ferlakur
Повідомлень: 4215
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:00
Ferlakur Нам такой не нужен.Здесь любители халявы.
lubarec
Повідомлень: 434
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему