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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:37

IMPRINTER Именно Бильше.
mikos
 
Повідомлень: 189
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:55

  IMPRINTER написав:хрю-хрю
примат выпилил все свинобины револютов, зенов, вайзов и прочих еврогорохов, открываемые свинобеженцами ) ... идет тока на карты полноценных инобанков банков с лимитом 30 к в мес. на учетку.


Вчера в районе 16:00 еще все проходило на Револют со свистом. Да, лимит в 30к поставили, это так. Смысл им выпиливать, если они на ровном месте свои 2% стригут, особо не напрягаясь.
Искатель
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 22.02.16
Подякував: 830 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
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6
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2
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:28

mikos

Cрібні, скоріш за все залишать, а от золоті пропадуть з 9 червня:

АО КБ «ПРИВАТБАНК» зупиняє нарахування нових золотих та срібних балів у програмі Mastercard Більше від 11.05.2022.

Усі бали, що були нараховані клієнтам раніше, залишаються доступними для використання в банківському каталозі програми до 09.06.2022.
unknownurl
 
Повідомлень: 733
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:31

Re: ПриватБанк

Кстати насчет революта. Есть неплохой бот для оперативного отслеживания его курса евро https://t.me/cryptoryl_bot
Ferlakur
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:48

Ferlakur Денег хочет.
lubarec
 
Повідомлень: 434
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:55

  lubarec написав:Ferlakur Денег хочет.

Немношк.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:00

Ferlakur Нам такой не нужен.Здесь любители халявы.
lubarec
 
Повідомлень: 434
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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