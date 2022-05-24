IMPRINTER написав:хрю-хрю примат выпилил все свинобины револютов, зенов, вайзов и прочих еврогорохов, открываемые свинобеженцами ) ... идет тока на карты полноценных инобанков банков с лимитом 30 к в мес. на учетку.
Вчера в районе 16:00 еще все проходило на Револют со свистом. Да, лимит в 30к поставили, это так. Смысл им выпиливать, если они на ровном месте свои 2% стригут, особо не напрягаясь.
IMPRINTER написав:хрю-хрю примат выпилил все свинобины револютов, зенов, вайзов и прочих еврогорохов, открываемые свинобеженцами ) ... идет тока на карты полноценных инобанков банков с лимитом 30 к в мес. на учетку.
Вчера в районе 16:00 еще все проходило на Револют со свистом. Да, лимит в 30к поставили, это так. Смысл им выпиливать, если они на ровном месте свои 2% стригут, особо не напрягаясь.
Ну, во-первых 2% делятся на троих: приват, платёжная система, банк-получатель. Во-вторых, почему-то три других моих украинских банков свои 2% не стригут - значит особой выгоды тут нет.