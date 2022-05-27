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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25
lubarec спасибо, сейчас там 0,5% до 31.05.2022, а с июня будет больше?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:30
anduzenko написав:
почему-то три других моих украинских банков свои 2% не стригут
и какой еще банк позволяет из проложения слать на иностранную карту?
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wtf
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:53
wtf написав: anduzenko написав:
почему-то три других моих украинских банков свои 2% не стригут
и какой еще банк позволяет из проложения слать на иностранную карту?
из моих - никакой
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anduzenko
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:43
Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:16
Принимают. Попробуйте другой терминал.
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