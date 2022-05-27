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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25
lubarec спасибо, сейчас там 0,5% до 31.05.2022, а с июня будет больше?
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:30
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:53
Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:43
Re: ПриватБанк
Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів
Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:16
Re: ПриватБанк
Принимают. Попробуйте другой терминал.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:29
Re: ПриватБанк
были у меня совсем как тряпка. не хотел брать терминал ни в какую. сдал в обменик со скидкой пару гривен от курса
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