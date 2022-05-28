RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:25

lubarec спасибо, сейчас там 0,5% до 31.05.2022, а с июня будет больше?
keep
 
Повідомлень: 210
З нами з: 20.11.13
Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:30

Re: ПриватБанк

  anduzenko написав:почему-то три других моих украинских банков свои 2% не стригут

и какой еще банк позволяет из проложения слать на иностранную карту?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:53

  wtf написав:
  anduzenko написав:почему-то три других моих украинских банков свои 2% не стригут

и какой еще банк позволяет из проложения слать на иностранную карту?

из моих - никакой
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 18.10.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:43

Re: ПриватБанк

Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 11.06.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:16

Re: ПриватБанк

Принимают. Попробуйте другой терминал.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 30.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:29

Re: ПриватБанк

были у меня совсем как тряпка. не хотел брать терминал ни в какую. сдал в обменик со скидкой пару гривен от курса
andreyiskra
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 28.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:55

  andreyiskra написав:были у меня совсем как тряпка. не хотел брать терминал ни в какую. сдал в обменик со скидкой пару гривен от курса
В обміннику, в центрі Дніпра , мені запропонували 2500 :mrgreen:
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 11.06.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:55

Re: ПриватБанк

А подскажите - кто-то ещё пользуется премиальными картами? Приват 18-го мая вдруг заявил, что с 1-го мая за карту надо 200 гривен платить и за это будет мне счастье в виде фастлайна, упаковки багажа в аэропорту, вип-лаунж и далее по списку, как и было...Но сейчас то этого всего нет и в ближайшем будущем его не видно...Так какой смысл в этих премиальных картах?
Charter
 
Повідомлень: 107
З нами з: 27.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:43

Re: ПриватБанк

Здравствуйте!!Можно без комиссии перевести деньги с карты для выплат в другой банк?Спасибо
Вадимка
 
Повідомлень: 177
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:49

  Вадимка написав:Здравствуйте!!Можно без комиссии перевести деньги с карты для выплат в другой банк?Спасибо

Да, прочитайте 10 последних страниц - и все найдете. Ключевые слова - ПУМБ и Конкорд.
Искатель
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 22.02.16
Подякував: 832 раз.
Подякували: 4626 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 83848586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, she_ne_investor і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (851)
28.05.2022 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.