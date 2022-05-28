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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:04

  protefiks1959 написав:Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів

Если настоящая, попробуйте сдать в Укрэксимбанк, в Днепре он точно есть. Это в случае, если терминал Привата не берет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:16

Re: ПриватБанк

Огромное спасибо.
Вадимка
 
Повідомлень: 179
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:17

Искатель Огромное спасибо.
Вадимка
 
Повідомлень: 179
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 83848586
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