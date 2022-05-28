Если настоящая, попробуйте сдать в Укрэксимбанк, в Днепре он точно есть. Это в случае, если терминал Привата не берет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 11:04
Если настоящая, попробуйте сдать в Укрэксимбанк, в Днепре он точно есть. Это в случае, если терминал Привата не берет.
Додано: Суб 28 тра, 2022 12:16
Re: ПриватБанк
Огромное спасибо.
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