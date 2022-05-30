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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 11:04
protefiks1959 написав:
Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів
Если настоящая, попробуйте сдать в Укрэксимбанк, в Днепре он точно есть. Это в случае, если терминал Привата не берет.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 12:17
Искатель Огромное спасибо.
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Вадимка
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Додано: Суб 28 тра, 2022 19:35
Вадимка написав:Искатель
Огромное спасибо.
Но учтите: если она реально в плохом состоянии, Укрэксимбанк ее возьмет на инкассо, т.е. какой-то процент от суммы будет в качестве комиссии.
Обычно такие купюры раньше давали тем, кто едет в Турцию или Штаты, там спихивали без проблем.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 05:26
Искатель написав: Вадимка написав:Искатель
Огромное спасибо.
Но учтите: если она реально в плохом состоянии, Укрэксимбанк ее возьмет на инкассо, т.е. какой-то процент от суммы будет в качестве комиссии.
Обычно такие купюры раньше давали тем, кто едет в Турцию или Штаты, там спихивали без проблем.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:34
Искатель написав:
Если настоящая, попробуйте сдать в
Справжня. Тьоддка в обміннику підтвердила, тільки дуже жадібна-точно хотіла ще собі приварити. Дома, ще до війни, в ті часи коли всі юрбилися в Укргазі, скупляючи дешеву валюту, я теж цим захопився, і мимоходом скинув в касі на карту всякий доларовий мотлох, що валявся дома - м"яті старезні десятки, двадцатки і таке інше , і немала сума була - так все взяли нормально . Потім ,докупивши, вийняв кольоровими новими. Планую тут з"їздити в відділення, потім розкажу
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Додано: Пон 30 тра, 2022 21:54
У кого-то есть опыт перевода на иностранные карты? Какие всё таки правила сейчас? А то я на одну карту 30к перевёл, а на другую уже не даёт - типа лимит превышен.
Вроде говорили, что 30к на одну карту получателя?
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