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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:04

  protefiks1959 написав:Доброго всім ранку! З початку війни перший раз зайшов на форум - доля втікача клопітна...А є таке питання: -термінали приймають іноземну валюту зараз, чи ні? Виявилась паганенька сотка баксів, як не крутив її - не бере, випльовує без роздумів

Если настоящая, попробуйте сдать в Укрэксимбанк, в Днепре он точно есть. Это в случае, если терминал Привата не берет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:17

Искатель Огромное спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:35

  Вадимка написав:Искатель Огромное спасибо.

Но учтите: если она реально в плохом состоянии, Укрэксимбанк ее возьмет на инкассо, т.е. какой-то процент от суммы будет в качестве комиссии.
Обычно такие купюры раньше давали тем, кто едет в Турцию или Штаты, там спихивали без проблем.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 05:26

  Искатель написав:
  Вадимка написав:Искатель Огромное спасибо.

Но учтите: если она реально в плохом состоянии, Укрэксимбанк ее возьмет на инкассо, т.е. какой-то процент от суммы будет в качестве комиссии.
Обычно такие купюры раньше давали тем, кто едет в Турцию или Штаты, там спихивали без проблем.

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sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:34

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:Если настоящая, попробуйте сдать в
Справжня. Тьоддка в обміннику підтвердила, тільки дуже жадібна-точно хотіла ще собі приварити. Дома, ще до війни, в ті часи коли всі юрбилися в Укргазі, скупляючи дешеву валюту, я теж цим захопився, і мимоходом скинув в касі на карту всякий доларовий мотлох, що валявся дома - м"яті старезні десятки, двадцатки і таке інше , і немала сума була - так все взяли нормально . Потім ,докупивши, вийняв кольоровими новими. Планую тут з"їздити в відділення, потім розкажу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:54

Re: ПриватБанк

У кого-то есть опыт перевода на иностранные карты? Какие всё таки правила сейчас? А то я на одну карту 30к перевёл, а на другую уже не даёт - типа лимит превышен.
Вроде говорили, что 30к на одну карту получателя?
anduzenko
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