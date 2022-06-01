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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 02:37

  dim.ua написав:Підкажіть, з картки для виплат без % можливо через моно стягнути гроші? Сам приват за це нічого не візьме?

Звичайно, що візьме:
0.5% (min 5 грн), у т.ч. через сервіси інших банків

https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
klug
 
Повідомлень: 6961
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 84858687
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