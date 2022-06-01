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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 02:37
dim.ua написав:
Підкажіть, з картки для виплат без % можливо через моно стягнути гроші? Сам приват за це нічого не візьме?
Звичайно, що візьме:
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
0.5% (min 5 грн), у т.ч. через сервіси інших банків
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