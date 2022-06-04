Звичайно, що візьме:
0.5% (min 5 грн), у т.ч. через сервіси інших банків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 02:37
Звичайно, що візьме:
Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:54
Уже сделали 15000 в месяц ((
Что за произвол?(( Где обещанный НБУ лимит на переводы за рубеж 50к?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:12
tmp01
потому что некоторые злоупотребляют и безбожно гоняют с помощью сотен дропов миллионы, и не только через приват. честно говоря не понятно, почему карточные курсы не везде равны рыночному и куда нбу смотрит (потом же будет говорить "у нас звры заканчиваются", та в общем-то уже плачутся периодически)
Додано: П'ят 03 чер, 2022 23:01
tmp01
дякуйте що не 1500
розвелось тут бариг направло і наліво понімаєш
кошти країни розбазарюють
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