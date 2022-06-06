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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11
lloydbanksua написав: Ferlakur написав: riasnykh написав:
Вернули лимит в 30000грн
Они эти лимиты хоть где-то публикуют, или их можно увидеть только в сообщениях, когда платёж не проходит?
У меня вообще платеж на revolut не проходит...только ради этого карту привата оформил
Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:16
Ferlakur из приват24, гривна.
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