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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11

  lloydbanksua написав:
  Ferlakur написав:
  riasnykh написав:Вернули лимит в 30000грн

Они эти лимиты хоть где-то публикуют, или их можно увидеть только в сообщениях, когда платёж не проходит?

У меня вообще платеж на revolut не проходит...только ради этого карту привата оформил :mrgreen:

Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:16

Ferlakur из приват24, гривна.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:37

  Ferlakur написав:
  riasnykh написав:Вернули лимит в 30000грн

Они эти лимиты хоть где-то публикуют, или их можно увидеть только в сообщениях, когда платёж не проходит?

30т лимит на карту получателя как был так и остался. А вот на карту отправителя в этом месяце лимит был 15т. Но сегодня этот отбойник не срабатывает. Его тоже до 30 увеличили?
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  #<1 ... 85868788
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