Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11
Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:37
30т лимит на карту получателя как был так и остался. А вот на карту отправителя в этом месяце лимит был 15т. Но сегодня этот отбойник не срабатывает. Его тоже до 30 увеличили?
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:01
Re: ПриватБанк
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
В чат поки пробитися не можу.
P.S.: відповіли:
Відбулось некоректне списання внеску за участь у GOLD-клубі по деяким клієнтам.Рекомендуємо очікувати повернення некоректно списаної суми. Дякуємо за розуміння
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:23
Re: ПриватБанк
Вибачте, всі оператори зайняті, підключення до чату тимчасово обмежено. Спробуйте пізніше.
і так вже пів доби, вони взагалі всіх звільнили? навідь не черга а 12 годин вже просто посилають
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