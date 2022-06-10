Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11
Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:37
30т лимит на карту получателя как был так и остался. А вот на карту отправителя в этом месяце лимит был 15т. Но сегодня этот отбойник не срабатывает. Его тоже до 30 увеличили?
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:01
Re: ПриватБанк
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
В чат поки пробитися не можу.
P.S.: відповіли:
Відбулось некоректне списання внеску за участь у GOLD-клубі по деяким клієнтам.Рекомендуємо очікувати повернення некоректно списаної суми. Дякуємо за розуміння
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:23
Re: ПриватБанк
Вибачте, всі оператори зайняті, підключення до чату тимчасово обмежено. Спробуйте пізніше.
і так вже пів доби, вони взагалі всіх звільнили? навідь не черга а 12 годин вже просто посилають
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:06
C утра какие-то дикие тормоза у Привата. Между своими картами внутри Приват24 переброска идет по 15-20 минут. Внешние платежи подвисают... что вообще творится?
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:16
Добрий день.
Планую отримати Свіфт переказом USD на рахунок у Приват (після погашення ОВДП в іншій депозитарній установі).
Чи будуть проблеми з отриманням платежу і отриманням готівки на руки?
Як альтернативу розглядаю ще Ощадбанк. Куди краще?
Дякую.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:11
PPO
Приват чи не єдиний банк в країні, що маю функцію електронного самостійного замовлення готівки в обране вами відділення банку
вам прийде підтвердження (чи скасування) замовлення - зазвичай СМС або повідомлення в додаток
Після цього спокійно йдете і забираєте замовлену готівку
ніяких тобі дзвінків, замовлень по телефону і тд ітп
Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:12
Проблем з отриманням платежу не буде. Враховуйте лише, що при зарахуванні на КДВ зніме 0,5% комісії за "нецільове поповнення".
З отриманням готівки теж не повинно бути проблем. Дивлячись де Ви знаходитесь, звісно.
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