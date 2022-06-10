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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:11

  lloydbanksua написав:
  Ferlakur написав:
  riasnykh написав:Вернули лимит в 30000грн

Они эти лимиты хоть где-то публикуют, или их можно увидеть только в сообщениях, когда платёж не проходит?

У меня вообще платеж на revolut не проходит...только ради этого карту привата оформил :mrgreen:

Вы из Приват24 отправляете? Гривну или валюту?
Ferlakur
 
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Ferlakur из приват24, гривна.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:37

  Ferlakur написав:
  riasnykh написав:Вернули лимит в 30000грн

Они эти лимиты хоть где-то публикуют, или их можно увидеть только в сообщениях, когда платёж не проходит?

30т лимит на карту получателя как был так и остался. А вот на карту отправителя в этом месяце лимит был 15т. Но сегодня этот отбойник не срабатывает. Его тоже до 30 увеличили?
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:48

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:01

Re: ПриватБанк

Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
В чат поки пробитися не можу.
P.S.: відповіли:
Відбулось некоректне списання внеску за участь у GOLD-клубі по деяким клієнтам.Рекомендуємо очікувати повернення некоректно списаної суми. Дякуємо за розуміння
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:23

Re: ПриватБанк

Вибачте, всі оператори зайняті, підключення до чату тимчасово обмежено. Спробуйте пізніше.

і так вже пів доби, вони взагалі всіх звільнили? навідь не черга а 12 годин вже просто посилають
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:06

C утра какие-то дикие тормоза у Привата. Между своими картами внутри Приват24 переброска идет по 15-20 минут. Внешние платежи подвисают... что вообще творится?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:16

Добрий день.
Планую отримати Свіфт переказом USD на рахунок у Приват (після погашення ОВДП в іншій депозитарній установі).
Чи будуть проблеми з отриманням платежу і отриманням готівки на руки?
Як альтернативу розглядаю ще Ощадбанк. Куди краще?
Дякую.
PPO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:11

PPO
Приват чи не єдиний банк в країні, що маю функцію електронного самостійного замовлення готівки в обране вами відділення банку
вам прийде підтвердження (чи скасування) замовлення - зазвичай СМС або повідомлення в додаток
Після цього спокійно йдете і забираєте замовлену готівку

ніяких тобі дзвінків, замовлень по телефону і тд ітп
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:12

  PPO написав:Добрий день.
Планую отримати Свіфт переказом USD на рахунок у Приват (після погашення ОВДП в іншій депозитарній установі).
Чи будуть проблеми з отриманням платежу і отриманням готівки на руки?
Як альтернативу розглядаю ще Ощадбанк. Куди краще?
Дякую.

Проблем з отриманням платежу не буде. Враховуйте лише, що при зарахуванні на КДВ зніме 0,5% комісії за "нецільове поповнення".
З отриманням готівки теж не повинно бути проблем. Дивлячись де Ви знаходитесь, звісно.
Искатель
 
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