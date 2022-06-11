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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:11
motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:47
чик написав: motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:45
посетитель написав: чик написав: motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.
Так було ж повідомлення що з 1 червня почнуть брати 20грн з голди
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