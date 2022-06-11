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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:11

Re: ПриватБанк

  motosmile написав:Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...

та же хрень, но пока не выяснял какого...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:47

  чик написав:
  motosmile написав:Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...

та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:45

  посетитель написав:
  чик написав:
  motosmile написав:Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...

та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.

Так було ж повідомлення що з 1 червня почнуть брати 20грн з голди
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:10

Re: ПриватБанк

Можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю брати будуть у тих кому відповідне повідомлення прийшло про це.Хто точно знає хай поправить чи підтвердить.
У мене вчора пуш прийшов що списало, але по факту нічого не списало.При звонку на гарячу лінію робобаба об'явила що це помилково було і все повернемо.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:24

Re: ПриватБанк

Вчера написала вопрос в ФБ. Ответили, что случилось ошибочное списание и над возвратом работают. Предупреждения не было.
Выдали голд очень давно, других карт не было. После перевыпуска, когда у новых владельцев стали брать 20 грн я уточняла, что у меня - мне сказали, что т.к. я старый клиент, тарифы прежние.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:46

  посетитель написав:Можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю брати будуть у тих кому відповідне повідомлення прийшло про це.Хто точно знає хай поправить чи підтвердить.
У мене вчора пуш прийшов що списало, але по факту нічого не списало.При звонку на гарячу лінію робобаба об'явила що це помилково було і все повернемо.

А мені відповідне повідомлення не приходило, і я чув, що старим клієнтам це не загрожує, але і пуш прийшов, і 20ку зняли. Щось не віриться, що повернуть...
patrikk
 
Повідомлень: 233
З нами з: 25.06.15
Подякував: 29 раз.
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