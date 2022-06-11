|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:11
motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6836
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5880 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:47
чик написав: motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 09:45
посетитель написав: чик написав: motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб як соррі-бонус за їхній косяк - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
та же хрень, но пока не выяснял какого...
це помилково.Повернуть.
Так було ж повідомлення що з 1 червня почнуть брати 20грн з голди
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:10
Можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю брати будуть у тих кому відповідне повідомлення прийшло про це.Хто точно знає хай поправить чи підтвердить.
У мене вчора пуш прийшов що списало, але по факту нічого не списало.При звонку на гарячу лінію робобаба об'явила що це помилково було і все повернемо.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:24
Вчера написала вопрос в ФБ. Ответили, что случилось ошибочное списание и над возвратом работают. Предупреждения не было.
Выдали голд очень давно, других карт не было. После перевыпуска, когда у новых владельцев стали брать 20 грн я уточняла, что у меня - мне сказали, что т.к. я старый клиент, тарифы прежние.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:46
посетитель написав:
Можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю брати будуть у тих кому відповідне повідомлення прийшло про це.Хто точно знає хай поправить чи підтвердить.
У мене вчора пуш прийшов що списало, але по факту нічого не списало.При звонку на гарячу лінію робобаба об'явила що це помилково було і все повернемо.
А мені відповідне повідомлення не приходило, і я чув, що старим клієнтам це не загрожує, але і пуш прийшов, і 20ку зняли. Щось не віриться, що повернуть...
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, wolt450
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|