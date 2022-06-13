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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:32
Подскажите как перевести деньги с валютной карты на другую валютную карту на прямую в привате? Такое возможно?
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rogas
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Додано: Нед 12 чер, 2022 21:37
Driver написав: motosmile написав:
Був у мене безкоштовний голд-клуб (...) - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...
+1, тоже списало.
Бесплатный голд дали давно, за то что активно пользуюсь картой.
Пуш о платности не приходил.
Из интересного: списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн
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lara_08
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:12
rogas написав:
Подскажите как перевести деньги с валютной карты на другую валютную карту на прямую в привате? Такое возможно?
Можливо лише між власними картками. Процедура така сама, які і для гривні.
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klug
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:34
Driver написав:
списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн
предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
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wtf
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Додано: Пон 13 чер, 2022 08:48
wtf написав: Driver написав:
списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн
предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
Если остается хоть одна голда-списание будет
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ROLF
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Додано: Пон 13 чер, 2022 09:24
wtf написав: Driver написав:
списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн
предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
закривати їх в застосунку можно чи тільки обов'язково у відділення йти?
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посетитель
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Додано: Пон 13 чер, 2022 09:29
посетитель написав: wtf написав: Driver написав:
списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн
предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
закривати їх в застосунку можно чи тільки обов'язково у відділення йти?
Я закрывал через чат в п24
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WallNutPen
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