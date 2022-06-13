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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:32

Подскажите как перевести деньги с валютной карты на другую валютную карту на прямую в привате? Такое возможно?
rogas
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:37

  Driver написав:
  motosmile написав:Був у мене безкоштовний голд-клуб (...) - списали сьогодні вперше 20грн членського внеску...

+1, тоже списало.
Бесплатный голд дали давно, за то что активно пользуюсь картой.
Пуш о платности не приходил.

Из интересного: списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн :shock:

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lara_08
 
Повідомлень: 201
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:12

  rogas написав:Подскажите как перевести деньги с валютной карты на другую валютную карту на прямую в привате? Такое возможно?

Можливо лише між власними картками. Процедура така сама, які і для гривні.
klug
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:34

Re: ПриватБанк

  Driver написав:списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн

предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
wtf
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Повідомлень: 492
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:48

  wtf написав:
  Driver написав:списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн

предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн

Если остается хоть одна голда-списание будет
ROLF
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Повідомлень: 847
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Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:24

  wtf написав:
  Driver написав:списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн

предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
закривати їх в застосунку можно чи тільки обов'язково у відділення йти?
посетитель
 
Повідомлень: 491
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Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:29

  посетитель написав:
  wtf написав:
  Driver написав:списало с пустой КДВ, на которой было 0,00 грн, при том, что есть Универсальная с кред. лимитом. Теперь на КДВ овердрафт -20 грн

предусмотрительно заранее закрыл голд кдв когда начались слухи о возможной плате в 20грн
закривати їх в застосунку можно чи тільки обов'язково у відділення йти?

Я закрывал через чат в п24
WallNutPen
 
Повідомлень: 445
З нами з: 08.06.20
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Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:21

пнул гарячку, сказали некорректно списано 20 грн, вернут.
Ромасик
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Повідомлень: 4727
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