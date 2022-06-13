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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:58
kievlyanka написав:
когда вернут оплату частями, а что в облако спрятались за тучей и все отменили нормальным клиентам, ни одной задолженности нет
вроде моно пиарил, что вернул - правда, мне не вернул, 0 лимит на рассрочки.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20
Amethyst написав: Driver написав:
Да, мне тоже пообещали вернуть "до 15 числа".
Если не вернут - 16-го задействуем "семь бед - один ответ"
А мне ток сёдня сняли.
Стучать в Чат или сами разрулят?
Мені робобаба сказала що самі
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