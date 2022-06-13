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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:52

когда вернут оплату частями, а что в облако спрятались за тучей и все отменили нормальным клиентам, ни одной задолженности нет :twisted:
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:58

  kievlyanka написав:когда вернут оплату частями, а что в облако спрятались за тучей и все отменили нормальным клиентам, ни одной задолженности нет :twisted:

вроде моно пиарил, что вернул - правда, мне не вернул, 0 лимит на рассрочки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20

  Amethyst написав:
  Driver написав:Да, мне тоже пообещали вернуть "до 15 числа".

Если не вернут - 16-го задействуем "семь бед - один ответ" :D

А мне ток сёдня сняли.
Стучать в Чат или сами разрулят? :mrgreen:

Мені робобаба сказала що самі
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:48

Подскажите, по какому курсу спишут гривну, если покупать авиабилеты приватовской картой?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:02

  ishvara написав:Подскажите, по какому курсу спишут гривну, если покупать авиабилеты приватовской картой?

По карточному курсу. Главное чтобы там небыло DCC, а то будет еще процентов 10 сверху.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:25

antey718 То есть, грубо говоря, по 32 с копейками? А DCC - это двойная конвертация?
ishvara
 
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  #<1 ... 88899091
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