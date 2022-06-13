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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:58
kievlyanka написав:
когда вернут оплату частями, а что в облако спрятались за тучей и все отменили нормальным клиентам, ни одной задолженности нет
вроде моно пиарил, что вернул - правда, мне не вернул, 0 лимит на рассрочки.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:20
Amethyst написав: Driver написав:
Да, мне тоже пообещали вернуть "до 15 числа".
Если не вернут - 16-го задействуем "семь бед - один ответ"
А мне ток сёдня сняли.
Стучать в Чат или сами разрулят?
Мені робобаба сказала що самі
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:48
Подскажите, по какому курсу спишут гривну, если покупать авиабилеты приватовской картой?
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ishvara
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:02
ishvara написав:
Подскажите, по какому курсу спишут гривну, если покупать авиабилеты приватовской картой?
По карточному курсу. Главное чтобы там небыло DCC, а то будет еще процентов 10 сверху.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:25
antey718 То есть, грубо говоря, по 32 с копейками? А DCC - это двойная конвертация?
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ishvara
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37
Amethyst написав:
Стучать в Чат или сами разрулят?
тре дзвонити, будете гуляти на вулиці - дзвоніть , оператор буде за 500м хотьби.
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заходив у відділення - люта дічь від операціоністів - "воно постійно знімало, знімало з універсальної , а тепер зняло з КДВ" , народ кошмарят по повній.
бабкі виють і бьють як риби об лід.
PS Оперу 3700 відразу сказав, то була в моєму випадку пропозиція банку за Голд-клуб.
Плата незаконна. - Відповідь, ми працюємо, ми відмінемо.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 22:45
Amethyst написав: Driver написав:
Да, мне тоже пообещали вернуть "до 15 числа".
Если не вернут - 16-го задействуем "семь бед - один ответ"
А мне ток сёдня сняли.
Стучать в Чат или сами разрулят?
мне пока не сняли, на КДВ 0 как и было, на уни одной есть немного своих, но там без изменений.
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