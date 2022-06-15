Только что написал на странице фб Привата камент, мол, когда 20 грн отдадите, нажал отправить. Через пару секунд сообщение в вайбер — повернення помилково списаної плати 20 грн. Они шо, следят за мной??
Но баланс в Приват24 ещё не обновился.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19
Re: ПриватБанк
Только что написал на странице фб Привата камент, мол, когда 20 грн отдадите, нажал отправить. Через пару секунд сообщение в вайбер — повернення помилково списаної плати 20 грн. Они шо, следят за мной??
Но баланс в Приват24 ещё не обновился.
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:25
ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться? (із надією що 90% клієнтури не побачать) чи як..
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:13
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