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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19

Re: ПриватБанк

Только что написал на странице фб Привата камент, мол, когда 20 грн отдадите, нажал отправить. Через пару секунд сообщение в вайбер — повернення помилково списаної плати 20 грн. Они шо, следят за мной??
Но баланс в Приват24 ещё не обновился.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:25

ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться? (із надією що 90% клієнтури не побачать) чи як..
greenozon
 
Повідомлень: 13637
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:13

  greenozon написав:ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться? (із надією що 90% клієнтури не побачать) чи як..

Я витерпів, мовчав, не скаржився. Сьогодні повернули
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 05.05.21
Подякував: 145 раз.
Подякували: 453 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:33

Скажіть, а з Універсальної на КДВ через депозит Стандарт це можна без комісій вивести?
hv
 
Повідомлень: 197
З нами з: 10.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 89909192
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