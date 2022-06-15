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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19
Только что написал на странице фб Привата камент, мол, когда 20 грн отдадите, нажал отправить. Через пару секунд сообщение в вайбер — повернення помилково списаної плати 20 грн. Они шо, следят за мной??
Но баланс в Приват24 ещё не обновился.
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Ferlakur
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:25
ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться? (із надією що 90% клієнтури не побачать) чи як..
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greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:13
greenozon написав:
ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться? (із надією що 90% клієнтури не побачать) чи як..
Я витерпів, мовчав, не скаржився. Сьогодні повернули
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Amethyst
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:33
Скажіть, а з Універсальної на КДВ через депозит Стандарт це можна без комісій вивести?
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hv
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:35
hv написав:
Скажіть, а з Універсальної на КДВ через депозит Стандарт це можна без комісій вивести?
можна, мін термін 1 міс
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melkh
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:36
hv написав:
Скажіть, а з Універсальної на КДВ через депозит Стандарт це можна без комісій вивести?
З Уні можна розмістити строковий Депо(від 1 міс), а для Депо можна вказати КдВ для повернення. Отакий от вар-т "виводу" грошей виходить.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:18
hv написав:
Скажіть, а з Універсальної на КДВ через депозит Стандарт це можна без комісій вивести?
Такий депозит моє відлежати 29+ днів, тому з достроковим розірванням на наступний день такий фокус не пройде.
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klug
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