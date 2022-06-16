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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:23
greenozon написав:
ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться?
я скаржився - мені повернули.
повернуть всім, в т ч заслуга тут є тих, хто скаржився.
мокнути приват в свій .... ніколи не завадить.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:24
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
дякую за виправлення.Після початку війни намагаюся спілкуватися українською мовою.Поки трохи не зручно і з помилками, але то таке, з часом буде краще.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:21
IMPRINTER написав:
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
ой все...давайте всім форумом мене вчити ))) я навчусь
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:39
IMPRINTER написав:
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
"покладено"(на цьому місці має бути смайлик, але не бачу як його вставити, пишу з телефону)
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