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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:23

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться?

я скаржився - мені повернули.
повернуть всім, в т ч заслуга тут є тих, хто скаржився.
мокнути приват в свій .... ніколи не завадить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:24

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг
дякую за виправлення.Після початку війни намагаюся спілкуватися українською мовою.Поки трохи не зручно і з помилками, але то таке, з часом буде краще.:)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41

Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг


"кому положено" тут усе гаразд? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:21

  IMPRINTER написав:Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг


"кому положено" тут усе гаразд? )
ой все...давайте всім форумом мене вчити ))) я навчусь :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:39

  IMPRINTER написав:Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг



"кому положено" тут усе гаразд? )


"покладено"(на цьому місці має бути смайлик, але не бачу як його вставити, пишу з телефону)
alibob
 
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