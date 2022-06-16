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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:23
greenozon написав:
ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться?
я скаржився - мені повернули.
повернуть всім, в т ч заслуга тут є тих, хто скаржився.
мокнути приват в свій .... ніколи не завадить.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:24
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
дякую за виправлення.Після початку війни намагаюся спілкуватися українською мовою.Поки трохи не зручно і з помилками, але то таке, з часом буде краще.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:21
IMPRINTER написав:
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
ой все...давайте всім форумом мене вчити ))) я навчусь
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Додано: Чет 16 чер, 2022 10:39
IMPRINTER написав:
Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.
maxprofit написав:
не "співпадіння", а збіг
"кому положено" тут усе гаразд? )
"покладено"(на цьому місці має бути смайлик, але не бачу як його вставити, пишу з телефону)
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:43
Вроде снизили лимит на переводы с гривневых карт за границу до 15к. Это было официально озвучено где-то?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:36
Есть какой то способ вернуть лимит по оплате частями?
Мне его обнулили давно безпричинно. По этой услуге было около десятка выплаченных договоров. Основной лимит не снижали, просрочек никогда не было. Как клиент идеальный
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