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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:23

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:ПБ вертає 20-ку лише тим, хто скаржиться?

я скаржився - мені повернули.
повернуть всім, в т ч заслуга тут є тих, хто скаржився.
мокнути приват в свій .... ніколи не завадить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:24

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг
дякую за виправлення.Після початку війни намагаюся спілкуватися українською мовою.Поки трохи не зручно і з помилками, але то таке, з часом буде краще.:)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41

Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг


"кому положено" тут усе гаразд? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:21

  IMPRINTER написав:Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг


"кому положено" тут усе гаразд? )
ой все...давайте всім форумом мене вчити ))) я навчусь :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:39

  IMPRINTER написав:Так співпадіння.Сьогодні всім кому положено повертають.

  maxprofit написав:не "співпадіння", а збіг



"кому положено" тут усе гаразд? )


"покладено"(на цьому місці має бути смайлик, але не бачу як його вставити, пишу з телефону)
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:43

Re: ПриватБанк

Вроде снизили лимит на переводы с гривневых карт заграницу до 15к. Это было официально озвучено где-то?
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 17 чер, 2022 05:38, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 22:36

Re: ПриватБанк

Есть какой то способ вернуть лимит по оплате частями?
Мне его обнулили давно безпричинно. По этой услуге было около десятка выплаченных договоров. Основной лимит не снижали, просрочек никогда не было. Как клиент идеальный
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:13

  2XL написав:Есть какой то способ вернуть лимит по оплате частями?

Є - вигнати орду назад за "парєбрік".
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:23

  2XL написав:Есть какой то способ вернуть лимит по оплате частями?
Мне его обнулили давно безпричинно. По этой услуге было около десятка выплаченных договоров. Основной лимит не снижали, просрочек никогда не было. Как клиент идеальный

и зачем нужна кредитка с рассрочками? :mrgreen:
Shaman
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