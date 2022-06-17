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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:26

Re: ПриватБанк

Howl написав:2XL, а на кредитке минус есть?
В прошлом месяце потратил весь, до этого долгое время был не тронутый. До 25 закроюсь, проценты платить не люблю.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:09

Re: ПриватБанк

Прийшло на мило.
Ххх, останнім часом ви не користувалися своїми рахунками, і вони перейшли в статус неактивних 😟
З наступного місяця списуватиметься по 20 грн/міс. з кожного рахунку, але не більше від суми залишку.
Сподіваюсь кредитки-універсальної не стосується?
valya
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