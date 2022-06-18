В прошлом месяце потратил весь, до этого долгое время был не тронутый. До 25 закроюсь, проценты платить не люблю.Howl написав:2XL, а на кредитке минус есть?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:26
Re: ПриватБанк
В прошлом месяце потратил весь, до этого долгое время был не тронутый. До 25 закроюсь, проценты платить не люблю.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:09
Re: ПриватБанк
Прийшло на мило.
Ххх, останнім часом ви не користувалися своїми рахунками, і вони перейшли в статус неактивних 😟
З наступного місяця списуватиметься по 20 грн/міс. з кожного рахунку, але не більше від суми залишку.
Сподіваюсь кредитки-універсальної не стосується?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:30
Re: ПриватБанк
2XL, есть предложение, что с минусом на карте лимит на рассрочку срезают. У меня минус 300 грн и рассрочку обнулили.
valya, списывают только личные средства по неактивности.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:10
Добрий день.
Хто знає, чи вигідно знімати з гривневої картки Привату Євро за кордоном (Франція)?
Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
Додано: Суб 18 чер, 2022 07:14
Re: ПриватБанк
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