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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:26

Re: ПриватБанк

Howl написав:2XL, а на кредитке минус есть?
В прошлом месяце потратил весь, до этого долгое время был не тронутый. До 25 закроюсь, проценты платить не люблю.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:09

Re: ПриватБанк

Прийшло на мило.
Ххх, останнім часом ви не користувалися своїми рахунками, і вони перейшли в статус неактивних 😟
З наступного місяця списуватиметься по 20 грн/міс. з кожного рахунку, але не більше від суми залишку.
Сподіваюсь кредитки-універсальної не стосується?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:30

Re: ПриватБанк

2XL, есть предложение, что с минусом на карте лимит на рассрочку срезают. У меня минус 300 грн и рассрочку обнулили.

valya, списывают только личные средства по неактивности.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:10

Добрий день.

Хто знає, чи вигідно знімати з гривневої картки Привату Євро за кордоном (Франція)?

Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 07:14

Re: ПриватБанк

  PPO написав:Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
Чоловіку варто повідомити банк, що він буде користуватися карткою закордоном. Це можна зробити через Приват24.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:15

Re: ПриватБанк

Тепер оплата комуналки пенсіонеру без комісу тільки з пенсіонной карти пенсіонера?
Раніше було з будь якої карти (де був кешбек)
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:28

Re: ПриватБанк

valya, насколько я понял, только с КдВ.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:33

  Howl написав:valya, насколько я понял, только с КдВ.

Так, з кдв. Але, це дійсно так? Були зміни? Чи щось не так, і забули пенса рахувати пенсом? Такі в мене питання
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:00

Re: ПриватБанк

valya, внесли изменения относительно недавно:
ПриватБанк написав:Платежі одержувачів пенсійних виплат у ПриватБанку за комунальні послуги:

— через Приват24 з картки для виплат у сумі до 5 000 грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів — без комісії;

— за телефоном 3700 — комісія дорівнює комісії відділення.
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Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:00

  valya написав:
  Howl написав:valya, насколько я понял, только с КдВ.

Так, з кдв. Але, це дійсно так? Були зміни? Чи щось не так, і забули пенса рахувати пенсом? Такі в мене питання

Зміни були... починаючи з 13 травня без комісу платежі тільки з кдв в суммі 5к грн /15 платежів на місяць... таке собі покращення... (
Карамболь
 
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