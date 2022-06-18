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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:18
Re: ПриватБанк
ну было 3к стало 5
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:30
wtf ну так было 3к с кредитной уни без комиса для пенсов, а стало 5к с кдв... в связи с этим вопрос - чем лучше платить своими или кредитными? думаю вопрос риторический...
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