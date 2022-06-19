|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:18
ну было 3к стало 5
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 22:30
wtf ну так было 3к с кредитной уни без комиса для пенсов, а стало 5к с кдв... в связи с этим вопрос - чем лучше платить своими или кредитными? думаю вопрос риторический...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 23:57
anduzenko написав:
Вроде снизили лимит на переводы с гривневых карт заграницу до 15к. Это было официально озвучено где-то?
а 30 к было где-то официально озвучено? )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38554
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6148 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 19 чер, 2022 07:34
Howl написав:2XL, есть предложение, что с минусом на карте лимит на рассрочку срезают. У меня минус 300 грн и рассрочку обнулили.
valya, списывают только личные средства по неактивности.
Написал же, средства потрачены недавно, а лимит срезан давно
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3761
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:38
Карамболь
Подяка+! В минулому місяці в ходу був Спорт, тому і пройшло не поміченим
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1662
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:07
Карамболь написав:
3к с кредитной уни без комиса для пенсов
а я думал пенсам кредитки не дают в силу возраста
или они сами не хотят с ними связываться
IMPRINTER написав:
а 30 к было где-то официально озвучено? )
было но поменялось хотя лимит нбу 100к
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:08
Колеги, кума в Польщі з дитиною рятується від війни і працює вже там. Просить пораду, як краще готівкові євро на Приватбанк переказувати . Є варіанти ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|