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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:18

Re: ПриватБанк

ну было 3к стало 5
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:30

wtf ну так было 3к с кредитной уни без комиса для пенсов, а стало 5к с кдв... в связи с этим вопрос - чем лучше платить своими или кредитными? думаю вопрос риторический...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 23:57

  anduzenko написав:Вроде снизили лимит на переводы с гривневых карт заграницу до 15к. Это было официально озвучено где-то?


а 30 к было где-то официально озвучено? )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:34

Re: ПриватБанк

Howl написав:2XL, есть предложение, что с минусом на карте лимит на рассрочку срезают. У меня минус 300 грн и рассрочку обнулили.

valya, списывают только личные средства по неактивности.
Написал же, средства потрачены недавно, а лимит срезан давно
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:38

Карамболь
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:07

Re: ПриватБанк

  Карамболь написав:3к с кредитной уни без комиса для пенсов

а я думал пенсам кредитки не дают в силу возраста
или они сами не хотят с ними связываться
  IMPRINTER написав:а 30 к было где-то официально озвучено? )

было но поменялось хотя лимит нбу 100к
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:08

Re: ПриватБанк

Колеги, кума в Польщі з дитиною рятується від війни і працює вже там. Просить пораду, як краще готівкові євро на Приватбанк переказувати . Є варіанти ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:36

Re: ПриватБанк

ну свифтом а как еще
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:19

  wtf написав:ну свифтом а как еще

Ну еще ж есть у привата western union, moneygram, ria, intelexpress, welsend. Плюс paysend, transfergo, wise. Хотя в идеале был бы наверно сепа.
Bosstone
 
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