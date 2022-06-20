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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 20:48
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:58
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:10
Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:19
Amethyst написав:
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
Уже сложил, еще вчера.
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Ferlakur
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