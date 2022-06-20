RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:48

Re: ПриватБанк

Webracer, никак.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:58

Re: ПриватБанк

Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4238
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:10

  Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?

Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 05.05.21
Подякував: 147 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:19

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?

Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

Уже сложил, еще вчера.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4238
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Lost і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (955)
20.06.2022 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.