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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:48

Re: ПриватБанк

Webracer, никак.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:58

Re: ПриватБанк

Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:10

  Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?

Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:19

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?

Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

Уже сложил, еще вчера.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:03

  Goodman написав:
  Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.

Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:19

  alibob написав:
  Goodman написав:
  Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.

Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.

О, уже и в Привате подтянулось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:30

  Ferlakur написав:
  alibob написав:Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.

О, уже и в Привате подтянулось.

Вчора також побачив, що можна через чат-бот довідатись новий № ос.рахунку та і суму. А зайшов в п24, то вже і так там були ці цифри, але малювало комісію з пенсійної. А сьогодні вже і комісу не було.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:06

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?

Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить

нафтогаз вчера уже отсветил по старому тарифу.Вот Киевгаза нема и сайт лежит
Мизантрóп
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