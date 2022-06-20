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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 20:48
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:58
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:10
Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
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Amethyst
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:19
Amethyst написав:
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
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Goodman
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
Уже сложил, еще вчера.
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:03
Goodman написав: Amethyst написав:
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
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alibob
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:19
alibob написав: Goodman написав: Amethyst написав:
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации.
смотрю оплату в кабинете , на сайте
только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
О, уже и в Привате подтянулось.
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:30
Ferlakur написав: alibob написав:
Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
О, уже и в Привате подтянулось.
Вчора також побачив, що можна через чат-бот довідатись новий № ос.рахунку та і суму. А зайшов в п24, то вже і так там були ці цифри, але малювало комісію з пенсійної. А сьогодні вже і комісу не було.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:06
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
нафтогаз вчера уже отсветил по старому тарифу.Вот Киевгаза нема и сайт лежит
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