Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации. смотрю оплату в кабинете , на сайте только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации. смотрю оплату в кабинете , на сайте только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
Amethyst написав:Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
пришли на мило , которое указивал при регистрации. смотрю оплату в кабинете , на сайте только что оплатил в ПУМбе - требуют фио, адрес, показания счетчика , лиц счет и сумму. Автоматом уже наверное нигде сумму не тянет.
Вчора отримав через вайбер-бот номер рахунку в нафтогазі. І через пару годин вчора ж і заплатив через моно. Все підтягнули.
Ferlakur написав:Кто-то в курсе, почему невозможно уплатить за газ Нафтогазу? Пишет шото типа "ошибка подключения к сервису GasUaDriver". На чьей стороне проблемы, Привата или Нафтогаза?
Так по газу квиташки никому не пришли за прошлый мес, Нафтогаз -- в ступоре, не может цену сложить
нафтогаз вчера уже отсветил по старому тарифу.Вот Киевгаза нема и сайт лежит
Там на днях принято решение задним числом (с 1 мая) перевести 8,8 млн. +1.3 млн. клиентов с 17 региональных газсбытов включая киевский - в нефтегаз Украины как к ПОН (поставщику последней надежды). Поэтому может ваши счета уже тоже в нефтегазе. https://gas.ua/uk/home/news/8-8-mln-ukr ... 5-naftogaz Если это так и вас тоже перевели то вам надо по EIC коду узнать свой новый лицевой в нефтегазе и платить уже туда