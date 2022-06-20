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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:09
WallNutPen написав:
Если это так и вас тоже перевели то вам надо по EIC коду узнать свой новый лицевой в нефтегазе и платить уже туда
А если не платить, то када отключат газ в городской хавире без счетчика? Полгодика потерпят?
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