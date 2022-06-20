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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:09

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:Если это так и вас тоже перевели то вам надо по EIC коду узнать свой новый лицевой в нефтегазе и платить уже туда
А если не платить, то када отключат газ в городской хавире без счетчика? Полгодика потерпят?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:46

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Если это так и вас тоже перевели то вам надо по EIC коду узнать свой новый лицевой в нефтегазе и платить уже туда
А если не платить, то када отключат газ в городской хавире без счетчика? Полгодика потерпят?

Ну на период ВП вроде ж можно не платить без последствий - то есть штрафы, отключения применяться не должны. А там как война закончится может ещё что новое придумают - типа на период восстановления н/х ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:23

В связи с беспредельничаньем ПУМБы, куда еще, кроме Спортбанка, "ведут тропинки"?
Можно в личку, если тут нельзя.
Спасибо заранее.
Искатель
 
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  #<1 ... 94959697
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