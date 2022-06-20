А если не платить, то када отключат газ в городской хавире без счетчика? Полгодика потерпят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:09
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:46
Ну на период ВП вроде ж можно не платить без последствий - то есть штрафы, отключения применяться не должны. А там как война закончится может ещё что новое придумают - типа на период восстановления н/х
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:23
В связи с беспредельничаньем ПУМБы, куда еще, кроме Спортбанка, "ведут тропинки"?
Можно в личку, если тут нельзя.
Спасибо заранее.
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:31
Re: ПриватБанк
Как можно пополнить наличными карту приватбанка при отсутствии пластика, кроме кассы?
Если авторизоваться digital картой в банкомате с cash-in, то выдаёт ошибку "Функція наразі недоступна на цьому пристрої".
В обычных терминалах с авторизацией через П24/QR-код получится? Будут ли тогда ограничения/доп. комиссии по сравнению с авторизацией по пластику?
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