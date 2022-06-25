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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 23:08

Re: ПриватБанк

Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 23:20

  2XL написав:Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?


приват вклад в терминале - самое то, что нужно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 23:33

  Alex2007 написав:
  2XL написав:Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?


приват вклад в терминале - самое то, что нужно.

Але треба пластик (прихватівський, хоч якийсь), щоб дало його поповнити. Для свині, напевно, простіше за все було б через іншу банку прогнати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 23:42

  klug написав:
  Alex2007 написав:
  2XL написав:Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?


приват вклад в терминале - самое то, что нужно.

Але треба пластик (прихватівський, хоч якийсь), щоб дало його поповнити. Для свині, напевно, простіше за все було б через іншу банку прогнати.


ну якщо є КДВ, а я так зрозумів якась карта привату у людини все ж таки є - немає саме кредитки уні, то приват авторізує у терміналі (якщо не помиляюсь, то можно авторізуватись у терміналі по QR коду та приват24).

В крайньому випадку, як ви і сказали, для "свині", у якої завжди є купа інших карток :D , можна перегнати з іншого банку, де вихід безкоштовний (на уні заходить безкомісійно).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:23

Re: ПриватБанк

Подскажите, плз, если в приват24 выбрать "закрыть карту", то закроется ли вместе с ней счет, к которому она привязана?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:24

Re: ПриватБанк

dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, если в приват24 выбрать "закрыть карту", то закроется ли вместе с ней счет, к которому она привязана?
Год назад - да. И на почту пришлют бумагу о закрытии счета.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:49

Re: ПриватБанк

dr_morgenstern, там есть два пункта:
— закрыть текущую карту // доступно, если к счёту привязано несколько активных карт
— закрыть все карты вместе с счётом // доступно, если за счётом закреплена только одна карта.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:12

Re: ПриватБанк

Благодарю за ответы!
Как я понимаю, если закрыть единственную карту, то в приват24 пускать перестанет? Или через 45 дней только?
Вообще задача такая: закрыть все счета (у клиента только универсалка), но сохранить возможность использования ецп.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:59

dr_morgenstern
Ну так ецп год живет не зависимо от ваших отношений с банком.
Arbitr
 
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